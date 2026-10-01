Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Bombeiro suspeito de matar estudante de Medicina após briga de trânsito é solto pela Justiça

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, suspeito de matar o estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23, após uma briga de trânsito em Taubaté, no interior de São Paulo, foi solto nesta quinta-feira, 1º, após audiência de custódia. A Justiça concedeu liberdade provisória e determinou o cumprimento de medidas cautelares.

A defesa de Oliveira afirmou que acompanha as investigações e os argumentos serão apresentados com base nas provas reunidas durante o processo. A defesa disse ainda que não comentará elementos específicos enquanto as diligências estiverem em andamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Oliveira deverá comparecer à Justiça a cada dois meses para informar suas atividades e permanecer em casa durante a noite nos fins de semana e dias de folga. Ele também está proibido de deixar a comarca por mais de 15 dias sem comunicar o juízo e de frequentar locais relacionados a práticas ilícitas.

A decisão ainda proíbe o bombeiro de chegar a menos de 100 metros dos familiares de Bruno ou de manter contato com eles. A Justiça determinou também a suspensão do porte de arma de Oliveira e sua transferência para atividades administrativas na Polícia Militar.

O caso ocorreu na quarta-feira, 30, na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Oliveira é suspeito de atirar contra o estudante após uma discussão de trânsito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bruno cursava o 4º semestre de Medicina na Universidade de Taubaté (Unitau). Após ser baleado, ele foi filmado correndo pela calçada, no sentido contrário ao dos veículos, com a mão sobre o peito. O estudante foi socorrido e levado ao Hospital Regional do município, mas não resistiu. Ele deixa um filho de dois anos.

A Polícia Técnico-Científica realizou perícia no local e apreendeu a arma do bombeiro. Oliveira foi preso em flagrante e o caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taubaté como homicídio.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
briga estudante liberdade morte SP suspeito transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV