Bombeiro perde 10 familiares em incêndio na própria casa

O bombeiro Harold Baker serve a Nescopeck Volunteer Fire Company

Na madrugada deste sábado (6), dez pessoas de uma mesma família morreram em um incêndio, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O bombeiro Harold Baker foi acionado para combater as chamas e só descobriu ao chegar ao local que se tratava da sua própria casa.

O bombeiro da Nescopeck Volunteer Fire Company perdeu um filho, uma filha, três netos, o sogro, um cunhado, uma cunhada e outros dois parentes no incêndio. Três adultos conseguiram escapar. Parte da família estava na casa.

A polícia abriu uma investigação para descobrir as causas do fogo que provocou a tragédia. “Quando viramos a esquina aqui na Dewey (rua onde mora), eu soube imediatamente qual era a casa. Eu estava no primeiro carro e, quando paramos, todo o lugar estava totalmente envolvido em chamas”, disse o bombeiro inconsolado ao jornal Citizens’ Voice.

Em outra entrevista, Baker lamentou não ter conseguido entrar na casa para resgatar os familiares. Os corpos foram encontrados horas depois na casa destruída com a ajuda de cães farejadores.

“Isso é o que me dói. Eu não pude entrar lá para salvá-los. Quando chegamos o lugar estava totalmente envolvido em chamas. Nós tentamos entrar, mas não havia como”, disse Baker à emissora WNEP-TV.

Com informações do Metrópoles.

