Bombeiro é preso em flagrante por matar aluno de medicina em briga de trânsito

Um estudante de medicina de 23 anos morreu na manhã desta quarta-feira (30) após ser baleado por um bombeiro militar durante uma discussão de trânsito em Taubaté, no interior de São Paulo. A vítima, identificada como Bruno Hashimura San Juliano, estava a caminho da faculdade quando ocorreu o desentendimento na avenida Professor Walter Thaumaturgo, via da região central conhecida popularmente como avenida do Povo.

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O autor dos disparos, um homem de 28 anos, foi preso em flagrante pelas autoridades logo após o crime. Bruno chegou a ser socorrido com vida e foi encaminhado às pressas para o Hospital Regional do município, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes da Polícia Técnico-Científica estiveram no local do crime para realizar a perícia e apreenderam a arma utilizada pelo militar.

O caso gerou forte comoção na cidade, especialmente na comunidade acadêmica. Bruno era aluno da Universidade de Taubaté (Unitau), e o Diretório Acadêmico do curso de medicina emitiu uma nota oficial lamentando profundamente a perda, desejando que a memória do jovem permaneça viva e que a família encontre amparo neste momento difícil. Em solidariedade, membros da instituição e o Grupo de Mães Médicas de Taubaté organizaram uma vigília na noite de quarta-feira para prestar homenagens ao estudante.