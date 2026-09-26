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Bombeiro e o namorado dele, estudante de Medicina, são assassinados no Rio

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um militar do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e o namorado dele, um estudante de Medicina, foram assassinados na madrugada de quinta-feira, 24, no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, de 24 anos, voltava da casa da mãe junto com Pedro Henrique Araújo, de 26.

Em nota oficial, a Polícia Militar relatou que agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) encontraram os corpos de dois homens em um veículo e isolaram a área para perícia. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

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O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro lamentou a morte de Pedro Ernesto, afirmando que ele deixa "o respeito, a admiração, o companheirismo e um legado construído com dedicação à nobre missão de proteger e salvar vidas". A corporação se solidarizou com familiares e amigos.

Segundo familiares, os dois perceberam que estavam sendo seguidos e passaram a circular no bairro em que moravam com a intenção de despistar. "Ele (Pedro Henrique) ligou para a minha cunhada e disse: 'Estamos sendo seguidos, estamos sendo seguidos'. Eles estavam muito assustados e em seguida a ligação caiu", disse um familiar ao portal g1.

No entanto, os suspeitos conseguiram interceptar o veículo em que as vítimas estavam. Em um momento captado por câmeras de segurança, é possível ver uma das vítimas ser rendida e transferida para o carro em que estavam os criminosos.

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Pedro Ernesto e Pedro Henrique foram levados para uma área de mata, onde os corpos foram encontrados ao lado de várias cápsulas de munição disparadas.

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VIOLÊNCIA/RIO/BOMBEIRO/NAMORADO/ASSASSINATO
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