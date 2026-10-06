Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Bombeiro acusado de matar estudante de Medicina em SP pode ser preso nesta terça-feira

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, poderá ser preso a partir das 17h desta terça-feira, 6, quando termina o período de restrição à prisão de eleitores previsto na legislação eleitoral. Acusado de matar a tiros o estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, após uma discussão de trânsito, Oliveira é alvo de um mandado de prisão preventiva decretado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) na sexta-feira, 2.

O mandado não pode ser cumprido após a definição em respeito ao artigo 236 do Código Eleitoral, que proíbe a prisão ou detenção de eleitores nos cinco dias que antecedem a eleição e nas 48 horas seguintes ao encerramento da votação, salvo nas exceções previstas em lei.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o advogado Claudio Rodrigues, que representa o bombeiro, Oliveira pretende se entregar voluntariamente à polícia ainda na tarde desta terça-feira.

O bombeiro havia sido preso em flagrante após o crime, ocorrido na quarta-feira, 30 de setembro. No dia seguinte, durante a audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade provisória a Oliveira e determinou o cumprimento de medidas cautelares.

O Ministério Público recorreu da decisão e pediu a prisão preventiva. O TJSP acolheu o recurso e decretou a prisão na sexta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), Oliveira atirou contra o estudante após uma discussão de trânsito na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo, em Taubaté, no interior de São Paulo. A defesa do bombeiro alega legítima defesa.

Bruno cursava o 4º semestre de Medicina na Universidade de Taubaté (Unitau). Após ser baleado, ele foi filmado correndo pela calçada, com a mão sobre o peito. Socorrido, foi levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos. O estudante deixa um filho de dois anos.

A Polícia Técnico-Científica realizou perícia no local e apreendeu a arma usada pelo bombeiro. De acordo com o 11º Grupamento de Bombeiros, Oliveira estava afastado das funções e em licença sem vencimentos. A corporação informou que ele não atuava na região do Vale do Paraíba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taubaté como homicídio.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bombeiro ESTUDANTE/MEDICINA/ASSASSINATO Prisão taubaté
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV