Bomba explode e militares morrem na fronteira

Da Redação

Três militares do Exército Paraguaio tiveram os corpos destroçados após a explosão de uma bomba, em uma estrada entre os distritos de San Pedro e Amambay, próximo a fronteira com Mato Grosso do Sul. O carro em que eles estavam foi atingido e ficou destruído.

Com o impacto da explosão, o motor do veículo em que as vítimas estavam foi parar a 70 metros do local.

A vítimas foram identificadas como o sargento de material bélico Maurício Pérez Paredes, de 26 anos, e os sargentos de infantaria Lauro Ramón Monzón Acosta, com 30, e Eulálio Espinoza, de 29.

A suspeita é que a estrada onde ocorreu o ataque seja utilizada por guerrilheiros que atuam na região.