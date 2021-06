Bolsonaro nega movimento por saída de Tite da seleção

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na manhã desta segunda-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro negou ter pedido a saída de Tite do comando da Seleção Brasileira. O movimento começou através de apoiadores bolsonaristas na semana passada. Eles acusam o treinador de insuflar os jogadores contra a participação da equipe no campeonato.

“A minha participação na Copa América é abrir o Brasil para que ela fosse realizada aqui. Já tem os quatros Estados acertados, tudo certinho. No tocante a jogador, técnico, estou fora dessa. Não tenho nada a ver com isso aí”, disse Bolsonaro a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

Depois que surgiram informações de que os jogadores estariam considerando se recusar a jogar o torneio, Tite passou a ser apontado como culpado da reação e tratado como inimigo de Bolsonaro. Um movimento pela demissão do técnico e sua troca pelo bolsonarista Renato Gaúcho também foi levantado nas redes sociais pelos grupos que apoiam o presidente.

Um dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ), foi um dos que publicou um vídeo em que chama Tite de hipócrita e sugere que seria o treinador o responsável pela ideia de um boicote ao torneio.

Com informações do Isto É.