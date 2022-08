Bolsonaro é o primeiro brasileiro entrevistado pelo Censo 2022; veja

Da Redação

Bolsonaro foi entrevistado por um recenseador chamado Gabriel

Nesta segunda-feira (1º), o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), recebeu no Palácio da Alvorada o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto, e recenseadores do Censo Demográfico 2022.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o chefe do Executivo Federal afirma ter sido a primeira pessoa a ter sido entrevistada por um recenseador chamado Gabriel. “Presidente, é um prazer. O senhor é o cidadão número um do país”, completou Rios Neto.

É tradição que os presidentes respondam ao questionário do IBGE na residência oficial no início da aplicação da pesquisa. A ação tem como objetivo reforçar a importância do levantamento, que é fundamental para a definição de políticas públicas para a população brasileira.

De acordo com o IBGE, a previsão é que sejam visitados 75 milhões de domicílios até o início de novembro. O instituto estima que, para coletar dados suficientes sobre a condição de vida dos brasileiros, será necessário percorrer mais de 8,5 mil quilômetros quadrados pelos quatro cantos do país.

Confira o vídeo postado nas redes sociais e que mostra Jair Bolsonaro sendo entrevistado pelo Censo 2022:

