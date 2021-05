Bolsonaro diz que não é responsável pelo desemprego do país

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 20, que não é responsável pela alta taxa de desemprego no Brasil e, que os responsáveis são aqueles que pediram o fechamento do comércio para combater a pandemia.



Em discurso durante a inauguração de uma ponte no Piauí, Bolsonaro afirmou que o povo foi “esquecido por esses que mandaram fechar comércio e destruíram milhões de empregos”.

O presidente voltou a dizer que não há comprovação científica para políticas de restrição de circulação, apesar de todas as experiências, no Brasil e no exterior, mostrarem até agora a redução de contaminação e mortes quando há menos circulação de pessoas nas ruas.

Com informações: Money Times