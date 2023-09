Bolsonaro deve ficar em SP até a próxima semana após cirurgias

Siga o TNOnline no Google News

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, precisará permanecer em São Paulo pelo menos até o começo da próxima semana. O motivo é a realização de duas cirurgias que ele realizou na cidade, na manhã desta terça-feira (12).

Por orientação da equipe médica, o político está proibido de viajar nesse período para retornar a Brasília, onde tem residência fixa De acordo com os médicos, essa viagem poderia ocasionar possíveis hemorragias.

Conforme informações do portal Metrópoles, após deixar o hospital, Bolsonaro deve continuar a recuperação dos procedimentos cirúrgicos no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, sede do governo paulista e onde mora o governador Tarcísio de Freitas.

Ainda no hospital, o ex-presidente está acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e de Fábio Wajngarten, advogado e assessor de imprensa de Bolsonaro.



