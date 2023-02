Bolsonaro defende invasores do 8/1: 'Chefe de família, mães e avós'

Da Redação

O ex-presidente participou de uma palestra na Flórida, nos Estados Unidos

Durante uma palestra, realizada na Flórida, nos Estados Unidos, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) falou sobre as pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro, por invadirem e depredarem o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele defendeu os invasores e alegou que eles estavam utilizando a liberdade de expressão.

"Nós temos agora, vai completar dois meses, 900 pessoas presas, tratadas como terroristas. Que não foi encontrado, quando foram presos, um canivete sequer com elas. E estão presas. Chefes de família, senhoras, mães, avós", disse Bolsonaro.

O ex-chefe do Executivo comparou o episódio com a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando os apoiadores do candidato derrotado invadiram e depredaram o local. O ex-presidente disse que nos Estados Unidos a "grande maioria" das pessoas está "respondendo ao devido processo" em liberdade.

"No Brasil, não. Não tem formal de culpa, não tem testemunha. As pessoas, a grande maioria, sequer estava na Praça dos Três Poderes naquele fatídico domingo, que nós não concordamos com o que aconteceu lá", seguiu.

Com informações do UOL.

