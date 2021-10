Da Redação

Bolsonaro abandona entrevista após discutir na Jovem Pan

Na tarde desta quarta-feira (27), Jair Bolsonaro (sem partido) protagonizou mais um momento polêmico em seu currículo. Ao dar uma entrevista para o programa “Pânico”, na estreia da Jovem Pan News, canal de televisão da rádio Jovem Pan, o presidente se revoltou e abandonou a atração ao vivo.

Bolsonaro não gostou nada de uma pergunta feita por André Marinho, que é filho do empresário Paulo Marinho, antigo aliado do político. Na ocasião, o humorista perguntou se o chefe de Estado achava “rachadores” deveriam ir para cadeia.

Visivelmente irritado, Jair Bolsonaro disse que só “respondia por seus atos” e ainda atacou Marinho, citando o pai dele. “Você sabe que eu sou presidente da República e respondo sobre meus atos, tá ok? Então não vou aceitar provocação tua. E você recolha-se ao teu jornalismo. Não vou aceitar. Se não encerro a entrevista agora. O teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo ou acaba a entrevista aqui”, disparou.

