Bolsonaristas são presos em investigação sobre vandalismo em Brasília

Em coletiva de imprensa promovida na manhã desta quinta-feira (29/12) pelas polícias Federal (PF) e Civil do Distrito Federal (PCDF), representantes das duas instituições informaram que identificaram 40 envolvidos na tentativa de invasão ao edifício-sede da PF, em 12 de dezembro.

Os investigados também teriam praticado outros atos criminosos na mesma data, em Brasília, como a depredação do prédio da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), além de incendiarem veículos particulares e ônibus.

A força-tarefa, batizada de Operação Nero, começou nas primeiras horas desta quinta-feira (29/12), para prender extremistas.

As equipes cumpriram 32 mandados judiciais: 21 de busca e apreensão, bem como 11 de prisão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além do DF, a Operação Nero ocorre simultaneamente em Rondônia, São Paulo, Tocantins, no Ceará, Mato Grosso, Pará e no Rio de Janeiro.

“Foram 17 dias em que fomos bastante cobrados. Tivemos de fazer o levantamento para saber onde os alvos estavam e toda a logística da operação que, hoje, culmina na nossa ação”, declarou o delegado-geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira.

O delegado-geral da Polícia Civil do DF, Robson Cândido, acrescentou: “Trabalhamos em conjunto. Nossas áreas técnicas, a partir do momento em que aconteceram esses crimes, começou a atuar na identificação [dos suspeitos]. Nossa operação é uma resposta do Estado a essas pessoas que estão fugindo de seus limites ideológicos”.

O diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da PCDF (Decor), Leonardo de Castro, detalhou que, no dia dos atos de vandalismo, os policiais da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) iniciaram os trabalhos de apuração.

“No dia seguinte, a SSP-DF [Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal] definiu que o Decor assumiria as investigações. No dia 14, tínhamos identificado nove dos baderneiros. Houve declínio de competência e, no dia 19, já havíamos identificado outras pessoas. Inclusive, envolvidos no ato da bomba [perto do Aeroporto de Brasília], no último dia 24 de dezembro. Tivemos algumas prisões ontem [quarta-feira] e outras três, hoje [até o momento da coletiva]. A PCDF continua nas investigações para identificar mais indivíduos”, destacou Leonardo de Castro.

O delegado reforçou que, apesar de identificar 40 pessoas, a polícia pediu a prisão de 11, pois tratam-se de alvos contra quem os investigadores conseguiram reunir provas robustas de participação no crime. “São cerca de 150 horas de gravações [obtidas]. É possível que ao longo das apurações aparecem mais nomes”, completou.

Os suspeitos teriam tentado invadir a sede da PF com a expectativa de resgatar o Cacique Tserere, preso pela instituição. Sem conseguirem dar andamento à ação, começaram uma série de atos de vandalismo pela cidade.

Em razão de declínio de competência, o Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu dois processos que envolvem as investigações. Os alvos podem responder por dano qualificado, incêndio majorado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, cujas penas máximas somadas chegam a 34 anos de prisão.

Operação Nero

As apurações contaram com métodos de inteligência policial, oitivas e análises de fotos e vídeos registrados no dia do ataque, em 12 de dezembro. Apesar das cenas de terror registradas no centro da capital federal, nenhum suspeito foi levado para a delegacia após os atos de vandalismo.

Até a mais recente atualização desta reportagem, quatro pessoas haviam sido detidas na Operação: Klio Hirano, em Brasília; Átila Reginaldo Franco de Melo, em São Gonçalo (RJ); Joel Pires Santana e Samuel Barbosa Cavalcante, ambos em Rondônia.

