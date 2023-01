Bolsonaristas radicais tentam invadir casas de generais em Brasília

Da Redação

Bolsonaristas que acompanharam a fala saíram do ponto de concentração no QG e foram em bando para casas de generais,

Bolsonaristas radicais que estavam no Quartel-General do Exército de Brasília neste sábado (31/12) protagonizaram mais cenas de violência após o discurso do general Mourão.

Em cadeia de rádio e TV, o vice-presidente, hoje presidente em exercício, criticou “lideranças” que, por meio do “silêncio” e do “protagonismo inoportuno e deletério”, contribuíram para um “clima de caos”.

“Lideranças que deveriam unir a nação, deixaram com que o silêncio, ou o protagonismo inoportuno, criasse um clima de caos e deixaram que as Forças Armadas pagassem a conta, para alguns por inação e outros por fomentar um pretenso golpe”, diz Hamilton Mourão em pronunciamento. pic.twitter.com/2cACl8335s — Metrópoles (@Metropoles) December 31, 2022

Conservadores interpretaram a fala do general como uma crítica velada a Jair Bolsonaro (PL). Segundo eles, o pronunciamento ainda simbolizou uma “desistência”, já que Mourão chegou a chamar a alternância de poder de “saudável”.

Em reação à fala, os bolsonaristas que acompanharam a fala saíram do ponto de concentração no QG e foram em bando para casas de generais, naquela área militar. A tropa de choque do Exército precisou ser acionada para conter os manifestantes.

Com informações do Metrópoles.

