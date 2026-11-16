Maioria dos beneficiários, com NIS de finais 3 a 0, terá o recurso liberado já nesta quarta-feira (18). Medida preventiva contra efeitos do El Niño

O calendário de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de novembro foi antecipado pelo governo federal e terá os depósitos concentrados em apenas três dias. Os repasses começam nesta segunda-feira (16) e serão encerrados na quarta-feira (18), de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos inscritos. Ao todo, o programa atende mais de 19,07 milhões de famílias em todo o país — alcançando aproximadamente 49 milhões de pessoas, incluindo os beneficiários do Paraná, que seguem o cronograma nacional —, com um investimento superior a R$ 14,88 bilhões e benefício médio de R$ 783,63 por residência.

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Estabelecida pela Portaria MDS nº 1.221/2026, publicada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social no Diário Oficial da União em 19 de outubro, a alteração mantém as datas originais apenas para quem possui NIS final 1, que recebe nesta segunda-feira (16), e NIS final 2, com pagamento previsto para terça-feira (17). A maior parte dos beneficiários, abrangendo os grupos com NIS de finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, receberá o valor de forma unificada na quarta-feira (18). Com a mudança, os inscritos com NIS final 0, que pelo calendário original teriam o depósito efetuado apenas em 30 de novembro, terão acesso ao recurso com 12 dias de antecedência.

A antecipação também será aplicada no cronograma de dezembro, evitando que os repasses se estendam até o dia 23, como previsto anteriormente. No próximo mês, os pagamentos ocorrerão no dia 10 (quinta-feira) para o NIS final 1, no dia 11 (sexta-feira) para o NIS final 2 e no dia 14 (segunda-feira) para os beneficiários com NIS de finais 3 a 0. Segundo o governo federal, a medida tem caráter preventivo e busca reduzir os impactos socioeconômicos provocados por eventos climáticos associados ao fenômeno El Niño, como secas, enchentes, vendavais e problemas no abastecimento de água.

Os beneficiários podem consultar o calendário atualizado e os valores detalhados da parcela por meio dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, utilizando o login vinculado à conta gov.br. O dinheiro fica disponível na conta a partir da data estipulada para cada final de NIS e pode ser movimentado normalmente pelos canais digitais e presenciais da Caixa Econômica Federal.