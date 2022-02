Da Redação

Bolsa de Valores: S&P 500 entra em território de correção

Durante o mês de janeiro, enquanto os investidores internacionais faziam malabarismos com notícias econômicas positivas sobre lucros corporativos, agitação geopolítica e a perspectiva de aumento dos juros nos Estados Unidos para combater a inflação, a Bolsa de Valores reagiu e o S&P 500 teve uma queda acentuada, confirmando a correção.

Não há dúvidas de que os tempos são de grande incerteza mas o principal mercado, replicado pelo índice S&P 500 mostra que os mercados em geral estão caminhando para um momento de correção.

Isto deve-se aos altos números de 5 dos 11 principais setores e ao PIB do quarto trimestre de 2021 que mostrava que a economia dos Estados Unidos havia crescido em seu ritmo mais rápido em quase quatro décadas.

Embora este tipo de chicotada possa ser preocupante para os investidores, os especialistas advertem contra tomar qualquer decisão precipitada quando os mercados caem. A volatilidade pode levar à oportunidades de comprar mais de suas ações favoritas e se preparar para ganhos futuros.

E a crise veio para ficar

Os analistas alertam que os próximos tempos serão voláteis e que a recuperação pós-pandemia irá afetar os mercados de forma severa, particularmente pela influência que os EUA têm globalmente.

Os desafios da cadeia de abastecimento, o motor que impulsiona a inflação através da recuperação da crise pandêmica global, são fatores que adicionam imprevisibilidae nos mercados.

Fruto deste desafio são os resultados esperados da Intel - que após anunciar a previsão dos mesmos teve uma queda de 7% na Bolsa de Valores - e da Tesla que também sofreu uma reação negativa do mercado após admitir problemas em sua cadeia de abastecimento.

Para além dos contração nas cadeias de abastecimento, os investidores foram apanhados de surpresa com os resultados de algumas empresas, como a Meta, a empresa mãe do Facebook que recentemente sofreu a pior queda da história, resultado do balanço financeiro apresentado pela empresa.

Para se juntar às más notícias, os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA aumentaram a um ritmo não visto há algum tempo, o que pode ser um sinal que os próximos tempos poderão ser de crise.

Volatilidade ou oportunidade?

Já se sabe que todos os investidores devem aceitar e conviver com a volatilidade do mercado - que é relativamente comum - sendo ela uma parte normal do processo de investimento e, de acordo com especialistas, a melhor maneira de superar a inflação.

Enquanto as ações sempre sobem e descem, os retornos de mercado a longo prazo ainda se baseiam nas mesmas coisas: rendimentos de dividendos, crescimento dos ganhos e mudança na avaliação.

Tendo isso em mente, quando as ações caem pode ser a oportunidade ideal para comprar mais e se preparar para ganhos futuros, isto porque quando as ações diminuem em relação às altas recentes, eles estão sendo negociados com desconto e provavelmente irão recuperar as perdas em algum momento futuro.

Conclusão

O início do ano foi extremamente volátil e difícil para investidores, por influência dos fracos resultados corporativos combinados com a tensão geopolítica. Passado o mês de janeiro, o índice S&P 500 entrou em território de correção após passar por quebras inimagináveis.

Más notícias para os investidores mais conservadores: as previsões e os especialistas apontam que não será apenas um início volátil mas sim um ano todo volátil, que poderá trazer oportunidades mas sempre acompanhado por mais risco.

Historicamente falando, sabe-se que os mercados acabam sempre por se ajustar e que têm uma tendência crescente pelo que os investidores com maior vontade em conviver com o risco irão certamente aproveitar as quebras de empresas reconhecidas com o intuito de lucrar a longo-prazo.

Finalizando, com o S&P 500 entrando em território de recuperação é esperado que todos os mercados reajam e acabe por haver um crescimento global.