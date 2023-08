Bolão feito na Bahia acerta na Mega-Sena e leva R$ 4,6 milhões

Sorteio foi realizado no sábado (19) em SP

Cinco sortudos que participaram de um bolão vão dividir o prêmio de mais de R$ 4,6 milhões da Mega-Sena, no concurso 2.619 sorteado na noite deste sábado (19) pela Caixa Econômica Federal.

Confira as seis dezenas: 09-19-22-24-50-60.

A aposta foi feita em São Francisco do Conde, na Bahia. A unidade que registrou o jogo foi a Loteria Só Alegria.

Segundo a Caixa, 33 apostas acertaram cinco dezenas e vão poder levar para casa o montante de R$ 74,1 mil.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (22/8) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Para participar do novo sorteio, o apostador pode fazer o jogo da Mega-Sena nas casas lotéricas espalhadas pelo Brasil ou pela internet. A aposta também pode ser realizada pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

