Bolão de Fortaleza (CE) fatura prêmio de R$ 14,6 milhões da Lotofácil

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (22), é de R$ 2 milhões

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (21), o concurso 3741, e premiou um bolão com 31 cotas de Fortaleza (CE) com R$ 14,2 milhões cravarem as 15 dezenas sorteadas, que foram 02, 03, 04, 05, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (22), é de R$ 2 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 601 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.807,51. Um bolão de Arapongas, com 25 cotas, está entre os sortudos. Os araponguenses faturaram R$5.422,50.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 21108 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 268742 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 1455812 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.