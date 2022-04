Boi corre, derruba pessoas e é perseguido por policiais

Da Redação

Na manhã desta quarta-feira (16), um boi foi visto correndo atrás de pessoas na Avenida Inajar de Souza, importante via da Zona Norte de São Paulo. O animal foi capturado e será encaminhado para a adoção, segundo a prefeitura da capital. Com informações do g1.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o boi correndo atrás de policiais e pedestres no canteiro central da avenida. No vídeo, ele aparenta ter atingido uma criança. Outros pedestres conseguem escapar do animal. A polícia não informou se houve feridos.

Segundo a Polícia Militar, o primeiro chamado que alertou para a presença de "um animal agressivo" na região ocorreu por volta das 8h da manhã.

O animal correu por diversas ruas no bairro do Limão e, na altura do número 1.180 da Avenida Inajar de Souza, foi atropelado por um ônibus por volta das 15h, de acordo com a polícia. No entanto, segundo a SPTrans, que administra os coletivos na capital, não há informação de ônibus envolvido no caso.

A prefeitura de São Paulo disse em nota que a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) da Secretaria Municipal da Saúde foi acionada para uma denúncia de animal rural solto em via pública.

"Ao chegar no local, o animal foi capturado e levado à DVZ para avaliação e exames médicos. Posteriormente o animal será colocado para adoção na Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap)", informou ao g1.