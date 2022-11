Boi cai em terraço de prédio em Minas Gerais; assista o vídeo

Da Redação

Onde o mamífero ficou preso funciona como área de serviço comum para os moradores do condomínio

Uma manhã de domingo um tanto quanto diferente. Moradores de um condomínio do bairro Primavera, no município de Timóteo, em Minas Gerais, foram surpreendidos quando um boi caiu do terraço do prédio.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o animal pastava em uma área de talude neste domingo (13), quando despencou do penhasco. O boi estava em um local semelhante a um barranco, localizado atrás dos prédios.

terraço fica sob as garagens correspondentes aos apartamentos. Vídeos do momento circulam nas redes, assista: null - Vídeo por: tnonline

Para fazer a retirada do "bichinho", os militares fizeram uma rampa no terreno ao lado do imóvel e precisaram abrir um buraco na parede lateral do terraço. O animal saiu sozinho, sem ferimentos graves e ficou aos cuidados do proprietário.





Fonte: Informações do g1.

