Bode é encontrado com boca costurada com linha de nylon em MG

O caso está sendo investigado pelas autoridades

Um caso de maus-tratos foi registrado na última segunda-feira (3), em Porteirinha, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar (PM), um bode foi encontrado com a boca costurada com uma linha de nylon e havia um cadeado trancado, pendurado na linha. O caso está sendo investigado.

Uma moradora saiu de sua residência para resolver algumas pendências e, quando retornou para casa, encontrou o anima no quintal. Ela notou que havia algo na boca do bode, porém, pensou que estivesse comendo. Ao se aproximar, notou que a boca do bicho estava costurada.

Com ajuda de vizinhos, a linha foi retirada e o animal ficou sob os cuidados de um morador. Por telefone, a presidente da ONG Proteção Animal de Porteirinha, que acompanha o caso, disse que o bode está bem, se alimentando e permanece na zona rural com o morador que se dispôs a cuidar dele.



“Ele está se alimentando normal e ainda está amarrado porque fica assustado quando encontra gente. O sentimento agora é de alívio, é muito triste ver uma situação dessa. Não dá para imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa para fazer uma coisa assim”, informou Fabrícia de Jesus Costa.



As fotos do animal com a boca costurada repercutiram nas redes sociais e causaram indignação.

