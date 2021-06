"Boa ideia", diz Fabrício Queiroz sobre ser deputado

Continua após publicidade

Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Patriota), disse que se prepara para as eleições de 2022 e confirmou para interlocutores que pretende disputar uma vaga como deputado federal. O policial está aguardando o presidente Jair Bolsonaro escolher um partido para disputar a reeleição.

Procurado pelo UOL, Fabrício escreveu à coluna de Juliana Dal Piva que considera uma “boa ideia” a possível candidatura. “Obrigado por me informar sobre a possível candidatura a dep federal (sic), pois nem eu mesmo sabia dessa pretensão. Mas, sabe, você me deu uma boa ideia”, disse.

Em março deste ano, Queiroz foi colocado em liberdade pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Ele e sua esposa, Márcia Aguiar, tiveram a prisão decretada pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, no ano passado, durante as investigações sobre desvio de salários no antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).