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BNDES libera R$ 200 milhões para Mombak para restauração de florestas na Amazônia

Escrito por Tânia Rabello (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 200 milhões, com recursos do Fundo Clima, para um projeto de restauração ecológica do grupo Mombak - especializado em projetos de carbono.

A iniciativa, informou o banco de fomento em nota, prevê a recuperação de 7,2 mil hectares de áreas degradadas na Amazônia, principalmente no Pará, com investimento total estimado em R$ 457 milhões.

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Os recursos são provenientes do Fundo Clima - Florestas Nativas e Recursos Hídricos, linha destinada a projetos de plantio de espécies nativas, sistemas agroflorestais e recuperação da vegetação, entre outras iniciativas. A operação terá prazo total de 25 anos, e a participação do BNDES corresponde a cerca de 44% do investimento total. O restante será aportado pela Mombak por meio de outras fontes.

Segundo o BNDES, o projeto deverá resultar na remoção de mais de 4,7 milhões de toneladas de CO2 equivalente da atmosfera ao longo de 50 anos. O financiamento integra a estratégia do banco para o setor florestal, que já mobilizou R$ 14,6 bilhões para o plantio de 354 milhões de árvores, a geração de 89 mil empregos verdes e a remoção de 68 milhões de toneladas de CO2 equivalente da atmosfera.

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MEIO AMBIENTE/FLORESTAS/AMAZÔNIA/BNDES/GRUPO MOMBAK/INVESTIMENTOS
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