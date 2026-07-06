Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

BNDES aprova R$ 267,5 milhões para aquisição de 432 ônibus menos poluentes em SC, SP e DF

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 13:00:00 Editado em 06.07.2026, 13:07:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 267,55 milhões para a compra de 432 ônibus euro 6, menos poluentes, por três empresas do Grupo Comporte: Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau, BR Mobilidade Baixada Santista e Viação Piracicabana S.A.

Os veículos serão usados em linhas de transporte coletivo em Blumenau (SC), Brasília (DF) e na Baixada Santista (SP), com o objetivo de substituir frota antiga por modelos menos poluentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O crédito será concedido com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por meio do Programa BNDES Pró-Transporte, alinhado à política pública de renovação da frota urbana.

"A operação financiará a substituição da frota atual por veículos menos poluentes. Todos os ônibus adquiridos terão ar-condicionado, acessibilidade e bilhetagem eletrônica, com atendimento estimado a mais de 540 mil passageiros por dia", afirmou em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Em Blumenau, serão 60 ônibus euro 6, com piso baixo e ar-condicionado, para as linhas operadas pela Blumob, que atendem mais de 78 mil usuários diariamente. No Distrito Federal, a Piracicabana receberá 148 veículos com capacidade para cerca de 40 passageiros, destinados a linhas que atendem mais de 172 mil passageiros por dia em regiões como Águas Claras, Asa Norte e Taguatinga, entre outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Baixada Santista, o financiamento contempla 224 ônibus euro 6 para a BR Mobilidade, que operarão em cidades como Santos, Praia Grande e Guarujá, atendendo mais de 159 mil usuários por dia, além de reforço nas linhas convencionais da Piracicabana. O pacote inclui 64 ônibus para Santos, com benefício estimado de 91 mil passageiros diários, e 60 veículos para Praia Grande, voltados a linhas que atendem mais de 46 mil usuários por dia.

"A chegada dos novos veículos permitirá ampliar a qualidade do serviço prestado em diferentes regiões do país, proporcionando mais acessibilidade, segurança, conforto e menor impacto ambiental para milhares de passageiros que utilizam o transporte coletivo diariamente. Contar com o apoio do BNDES nessa iniciativa reforça a importância de investimentos estruturantes para a mobilidade urbana brasileira", disse o CEO do Grupo Comporte, Joaquim Constantino.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BNDES MENOS POLUENTES ônibus transporte
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV