BNDES aprova R$ 267,5 milhões para aquisição de 432 ônibus menos poluentes em SC, SP e DF

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 267,55 milhões para a compra de 432 ônibus euro 6, menos poluentes, por três empresas do Grupo Comporte: Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau, BR Mobilidade Baixada Santista e Viação Piracicabana S.A.

Os veículos serão usados em linhas de transporte coletivo em Blumenau (SC), Brasília (DF) e na Baixada Santista (SP), com o objetivo de substituir frota antiga por modelos menos poluentes.

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O crédito será concedido com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por meio do Programa BNDES Pró-Transporte, alinhado à política pública de renovação da frota urbana.

"A operação financiará a substituição da frota atual por veículos menos poluentes. Todos os ônibus adquiridos terão ar-condicionado, acessibilidade e bilhetagem eletrônica, com atendimento estimado a mais de 540 mil passageiros por dia", afirmou em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Em Blumenau, serão 60 ônibus euro 6, com piso baixo e ar-condicionado, para as linhas operadas pela Blumob, que atendem mais de 78 mil usuários diariamente. No Distrito Federal, a Piracicabana receberá 148 veículos com capacidade para cerca de 40 passageiros, destinados a linhas que atendem mais de 172 mil passageiros por dia em regiões como Águas Claras, Asa Norte e Taguatinga, entre outras.

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Na Baixada Santista, o financiamento contempla 224 ônibus euro 6 para a BR Mobilidade, que operarão em cidades como Santos, Praia Grande e Guarujá, atendendo mais de 159 mil usuários por dia, além de reforço nas linhas convencionais da Piracicabana. O pacote inclui 64 ônibus para Santos, com benefício estimado de 91 mil passageiros diários, e 60 veículos para Praia Grande, voltados a linhas que atendem mais de 46 mil usuários por dia.

"A chegada dos novos veículos permitirá ampliar a qualidade do serviço prestado em diferentes regiões do país, proporcionando mais acessibilidade, segurança, conforto e menor impacto ambiental para milhares de passageiros que utilizam o transporte coletivo diariamente. Contar com o apoio do BNDES nessa iniciativa reforça a importância de investimentos estruturantes para a mobilidade urbana brasileira", disse o CEO do Grupo Comporte, Joaquim Constantino.