Blumenau adia retorno das aulas para viabilizar contratação de segurança privada

Marco Aurélio Júnior, especial para o Estadão (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt (Podemos), adiou em uma semana o retorno às aulas dos alunos da rede municipal da cidade - a volta estava originalmente marcada para a próxima segunda-feira, 10. O anúncio foi feito no fim da noite deste sábado, 8, por meio das redes sociais.

continua após publicidade .

O período de recesso, segundo o prefeito, é o tempo necessário para a Prefeitura viabilizar legalmente a contratação da segurança privada que atuará nas escolas e creches da cidade.

"Estamos efetivamente preocupados com a segurança das nossas crianças, adolescentes, famílias e também de todos os nossos profissionais da educação. E diante da incerteza da contratação de uma empresa de segurança, e que a gente possa colocar profissionais em cada uma das nossas unidades educacionais, além da implementação das outras medidas anunciadas, definimos que estaremos dando férias na nossa rede municipal de educação a partir da próxima segunda-feira até sexta-feira", disse o prefeito.

continua após publicidade .

As atividades normais da educação do município de Blumenau retornam, dessa maneira, no próximo dia 17. "Estamos focados em viabilizar o máximo das medidas já anunciadas, para que a gente venha a ampliar ainda mais as ações de segurança nas nossas escolas", relatou Hildebrandt.

O Governo do Estado manteve o retorno das aulas na rede estadual de ensino para a próxima segunda-feira, inclusive nas escolas do Estado em Blumenau. Ainda não se sabe se a medida anunciada pela prefeitura influenciará no retorno às aulas na creche Bom Pastor, local dos assassinatos. A creche havia anunciado que reabriria suas portas na quarta-feira, dia 13.

Blumenau anunciou diversas medidas para segurança nas escolas

continua após publicidade .

Na última quinta-feira, 7, a Prefeitura de Blumenau anunciou uma série de ações de segurança para implementar nas instituições de ensino da rede municipal. As medidas foram discutidas coletivamente durante reuniões no gabinete de crise instalado desde a tragédia na creche Bom Pastor.

Entre as ações, está a criação de um plano de contingência pela Secretaria de Educação junto à Defesa Civil. Além disso, a Prefeitura confirmou a ampliação das equipes multidisciplinares, com psicólogos e assistentes sociais, e a contratação de serviço de monitoramento e segurança armada para as instituições de ensino da rede municipal.