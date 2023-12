Blitz do Ibama e da PF flagra pacu, surubim e carne de macaco em barcos no Vale do Javari

Fiscais do Ibama fizeram uma grande operação na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas, contra a pesca e a caça predatórias. A ação, denominada Operação Wahanararai, resultou em 22 autos de infração. No total, mais de 1300 quilos de pescado foram apreendidos. As multas superam R$ 130 mil.

O pescado foi doado a comunidades indígenas que vivem no Vale.

As informações foram divulgadas pelo Ibama. A operação foi realizada em conjunto com a Funai e a Univaja nas regiões dos rios Javari, Curuçá e Itacoaí.

Dezenas de embarcações foram abordadas. Os fiscais flagraram pescado ilegal - pirarucu, pacu, surubim e tambaqui - e produtos de pesca e caça. Eles encontraram também carne de macaco, tatu e jacaré que seria vendida em feiras da cidade de Tabatinga.

A operação contou o apoio de efetivos do 8º Batalhão de Infantaria do Exército e da Polícia Federal de Tabatinga. O Vale do Javari é a segunda maior terra indígena do país e a que possui o maior número de povos que ainda vivem isolados. Em junho de 2022, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados a tiros de espingarda quando faziam um importante levantamento sobre grupos criminosos que exploravam a região.

"Nós temos dado atenção ao Vale do Javari no Amazonas. Como forma de manter a presença do Ibama na região e como resposta a toda violência que já houve ali", diz o superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo.