A Black Friday 2026, realizada nesta sexta-feira (27), mobiliza consumidores em busca de descontos, mas também acende o alerta para fraudes virtuais e falsas promoções. Para evitar prejuízos, especialistas recomendam o uso de plataformas de comparação de preços e ferramentas de inteligência artificial que permitem consultar o histórico de valores dos produtos e verificar a autenticidade das lojas antes de finalizar a compra.

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Um monitoramento conduzido pela Vision Cybersecurity e pelo escritório Cescon Barrieu revela que a clonagem de sites de varejo se intensifica neste período. Segundo o levantamento, as categorias de beleza e acessórios lideram o volume de ocorrências fraudulentas, enquanto o setor de eletrodomésticos concentra as maiores perdas financeiras para as vítimas.

Além dos golpes cibernéticos, o consumidor precisa lidar com a maquiagem de preços, prática popularmente conhecida como "metade do dobro", na qual lojistas elevam o valor de uma mercadoria semanas antes do evento para simular um abatimento expressivo na data promocional.

Comparadores ajudam a driblar a maquiagem de preços

Acompanhar a oscilação de valores ao longo do tempo é a principal estratégia para identificar se um desconto é legítimo. Entre as opções mais conhecidas, o Buscapé e o Zoom reúnem ofertas de diversos varejistas e disponibilizam o histórico de preços dos últimos 40 dias, três meses, seis meses ou até um ano, dependendo do registro do item. Embora operem com sistemas muito semelhantes e ofereçam alertas personalizados de queda de valor, as duas plataformas costumam apresentar variações na disponibilidade de cupons de desconto.

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Para quem prioriza compras na Amazon, o Keepa atua como uma ferramenta dedicada ao monitoramento de bilhões de itens da varejista. Disponível como site, aplicativo para celular e extensão de navegador, o serviço gera gráficos detalhados com a variação histórica dos produtos e notifica o usuário quando o preço cai. Já o Google Shopping, integrado diretamente ao buscador, facilita a comparação rápida entre diferentes estabelecimentos, permitindo aplicar filtros de preferência e consultar avaliações tanto das mercadorias quanto dos vendedores, direcionando o cliente ao site oficial da loja para concluir o pedido.

O JáCotei também acompanha o histórico de valores e destaca indicadores práticos, como o menor preço registrado nos últimos 90 dias. O diferencial da plataforma é a integração com inteligência artificial via WhatsApp, recurso que possibilita ao consumidor enviar textos, áudios ou fotos de um produto para localizar itens semelhantes e comparar orçamentos de forma ágil.

Verificação de sites e cuidados essenciais

No combate direto às páginas falsas, a fintech Decade disponibilizou um serviço gratuito de inteligência artificial pelo WhatsApp voltado à análise de lojas virtuais. Ao receber o link de um produto ou estabelecimento, o sistema avalia o domínio e aponta possíveis sinais de risco. A ferramenta, no entanto, deve ser encarada como uma camada extra de proteção, sem substituir a atenção do comprador.

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Como nenhum sistema automatizado é infalível, a consultoria de segurança cibernética Redbelt Security reforça a necessidade de adotar medidas preventivas básicas. A recomendação inicial é conferir atentamente o endereço eletrônico na barra do navegador, uma vez que páginas fraudulentas costumam utilizar nomes de marcas famosas associados a domínios diferentes dos oficiais. Também é fundamental consultar o CNPJ informado no rodapé do site para confirmar se os dados cadastrais batem com os da empresa anunciada.

A consultoria orienta ainda que o consumidor desconfie de descontos muito abaixo da média de mercado, principalmente quando vierem acompanhados de mensagens que criam senso de urgência. Para reduzir o risco de cair em páginas clonadas, o ideal é acessar o comércio eletrônico digitando o endereço diretamente no navegador ou utilizando o aplicativo oficial da marca, evitando clicar em links recebidos por e-mail, mensagens ou anúncios patrocinados. Por fim, na etapa do pagamento, a indicação é priorizar cartões virtuais em lojas menos conhecidas e, no caso de transferências via Pix, checar se o nome do beneficiário corresponde exatamente à razão social da empresa antes de confirmar a operação.