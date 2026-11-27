A Black Friday 2026 registrou um recorde de 13,2 milhões de transações nas primeiras 12 horas de promoções, com crescimento de 6,4% nas vendas nas primeiras horas e pico de 900 operações por segundo. O levantamento é da Cielo e reúne o movimento no comércio físico e eletrônico da meia-noite ao meio-dia desta sexta-feira (27), em comparação ao mesmo intervalo da sexta-feira de 2025.

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De acordo com o superintendente-executivo de Dados e Inteligência Artificial da Cielo, Gabriel Monchnacs, o desempenho chamou a atenção do setor. "As vendas surpreenderam porque havia uma expectativa de que as vendas da Black Friday poderiam ser diluídas não apenas no mês, mas também em outras promoções nas datas espelhadas como 9/9, 10/10 e 11/11. Não foi isso que vimos nas primeiras 12 horas. Isso mostra a consolidação da data no calendário do varejo brasileiro", afirmou Gabriel Monchnacs.

No comércio físico, o maior volume de compras aconteceu às 11h, horário em que a plataforma alcançou o pico de 900 transações por segundo. Já o Pix teve o maior ritmo de expansão entre as modalidades de pagamento, somando mais de 1,2 milhão de transações até o meio-dia, o que representa avanço de 45% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A Cielo acompanha esses registros em tempo real ao longo de todo o evento para monitorar o comportamento das transações nos diferentes canais, com previsão de novas atualizações no decorrer do dia. Conforme a nota metodológica da empresa, os números consideram o volume de transações processadas pela Cielo nos períodos citados em todo o país frente a iguais intervalos de 2025, refletindo a variação na quantidade de operações — e não no valor financeiro das vendas — e sem relação com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).