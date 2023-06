Bisão é morto após ser tocado por turista e rejeitado pela manada

Clifford Walters, um americano que vive na ilha do Havaí, foi condenado a pagar US$ 500 (aproximadamente R$ 2.500) de multa e a prestar serviço comunitário após tocar em um bisão, durante uma visita ao parque de Yellowstone, no estado de Wyoming, em 20 de maio. Frequentemente os bisões rejeitam os indivíduos que interagem com humanos, e foi isso que aconteceu.

continua após publicidade

O filhote tinha se separado da mãe quando a manada cruzou o rio. O bicho não conseguia sair do leito para a terra firme. Walters, então, se aproximou do bisão e empurrou o animal para tirá-lo da água e chegar até a via onde estava o rebanho.

- LEIA MAIS: Homem desaparece após descobrir que seria pai de trigêmeos

continua após publicidade

Pelas regras do parque, os visitantes devem manter 23 metros de distância de bisões, alces e veados. Se eles virem ursos e lobos, devem ficar ainda mais distantes, 91 metros.

Os guardas do parque tentaram fazer com que o filhote fosse reincorporado, mas não deu certo. O animal foi abandonado pelos outros bisões e poderia se aproximar dos carros e das pessoas no parque. A direção do parque decidiu, então, sacrificar o filhote.

Na última quarta-feira (31) , Walters, levado à Justiça, se declarou culpado por alimentar, tocar, provocar ou perturbar intencionalmente a vida selvagem.

As informações são do G1.

Siga o TNOnline no Google News