Da Redação

Biomédica brasileira que sequenciou DNA da covid vira Barbie

A biomédica brasileira Jaqueline Góes de Jesus, de 31 anos foi homenageada na nova linha de brinquedos da fabricante Mattel. Agora, a cientista é oficialmente uma barbie. O brinquedo faz parte de uma linha de bonecas que exalta seis mulheres que deram uma contribuição significativa no enfrentamento da pandemia da Covid-19.

continua após publicidade .

A brasileira liderou o sequenciamento do genoma do primeiro caso de coronavírus da América Latina, ganhou sua própria versão da boneca Barbie. Além de Jaqueline, Sarah Gilbert, líder da equipe que desenvolveu a vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19; Amy O’Sullivan, enfermeira que tratou do primeiro paciente com a infecção no Brooklyn (NY) e a pesquisadora canadense Chika Stacy Oriuwa, que luta contra o racismo sistêmico na área da saúde, foram lembradas.

As médicas Audrey Cruz, que luta contra a discriminação no sistema de saúde em Las Vegas, e a australiana Kirby White, co-criadora de um avental cirúrgico reutilizável para trabalhadores da linha de frente da pandemia, completam a lista.

continua após publicidade .

Jaqueline Goes de Jesus

A Barbie de Jacqueline está vestido com um jaleco semelhante ai usado por ela no ambiente de trabalho e usa um par de brincos de pérolas, que são uma das marcas registradas da pesquisadora.

Jaqueline é formada em biomedicina pela escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e pós-doutoranda no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da USP (IMT-USP). Sua carreira começou há dez anos, como estudante de iniciação científica na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Bahia, com projetos que envolviam retrovírus.

continua após publicidade .

fonte: Reprodução/ Instagram

Desde então, estudou o comportamento de vírus como o HIV, o HTLV, fez o sequenciamento do zika vírus durante o surto de 2015 e 2016, e trabalhou com vigilância genômica dos arbovírus causadores da chikungunya, febre amarela e dengue.

Com informações: Metrópoles