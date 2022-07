Bingo tem confusão após 101 pessoas ganharem juntas prêmio de R$ 1.000

Da Redação

O caso, que ocorreu na Região Metropolitana de Fortaleza, deu o que falar

Um bingo terminou em confusão depois de mais de 100 pessoas ganharem juntas um prêmio de R$ 1.000, no último sábado (2), em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará.

Um vídeo da confusão foi compartilhado nas redes sociais. Osmar Saldanha, um dos ganhadores do prêmio, compartilhou as imagens do momento em que a pedra 49 foi anunciada. Na sequência, uma fila com todos os ganhadores foi formada.

"Foi uma correria só. Primeira vez na minha vida que vejo isso acontecer. Nunca ganhei bingo e quando ganho tenho que dividir com 100 pessoas", disse Saldanha.

Em uma entrevista ao g1, Osmar disse que comprou três cartelas por R$ 20, para concorrer a R$ 2 mil em dinheiro, divididos em R$ 1 mil para a primeira batida com a cartela cheia, R$ 400 para a segunda batida, R$ 300 na terceira batida e R$ 150 duas quinas.



Logo no início do sorteio, todos os participantes foram surpreendidos pelos 101 ganhadores simultâneos, que irão dividir o prêmio de R$ 1.000.

"Ficou R$ 9,90 para cada pessoa, mas os organizadores arredondaram para R$ 10, que será enviado via Pix para cada ganhador", falou Osmar.

Com informações do g1.

