Bilhete ajuda Marinha a encontrar náufragos em ilha deserta

Nesta quarta-feira (13), a Marinha do Brasil encontrou seis tripulantes da embarcação Bom Jesus que há mais de 10 dias não faziam contato com os familiares e chegaram a ser dados como desaparecidos.

O resgate aconteceu, por meio de um bilhete encontrado em uma garrafa pet amarrada a uma boia. Segundo informações transmitidas ao superintendente regional da Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb, o bilhete foi encontrado por um pescador da região do Marajó, no Pará. Foi ele quem fez contato com a Marinha e avisou sobre o pedido de socorro.

No bilhete, os tripulantes escreveram: "Socorro, socorro! Precisamos de ajuda, nosso barco pegou fogo, estamos há 13 dias na Ilha das Flechas sem comida avise nossa família". Também colocaram contatos telefônicos de alguns de seus familiares, que moram em Santarém.

A partir disso, uma operação de resgate e salvamento foi montada para resgatar os tripulantes em uma aeronave da Marinha, devido à distância e o difícil acesso à ilha das Flechas, uma ilha deserta no norte do Pará.

O desaparecimento dos tripulantes foi comunicado à polícia por familiares na segunda-feira (11). Os tripulantes haviam informado às famílias que estariam de volta cerca de 10 dias após o último contato, o que não aconteceu. Os familiares também procuraram a Capitania Fluvial de Santarém que levou o caso às instâncias superiores e, na terça (12), a Capitania dos Portos do Amapá enviou um navio para realizar buscas pela embarcação Bom Jesus.



Um inquérito administrativo foi instaurado pela Capitania dos Portos do Amapá para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo naufrágio.

Após serem resgatados em aeronave da Marinha, os tripulantes do barco foram levados para Belém para receber atendimento médico. Os tripulantes que foram encontrados com vida são:

Antônio Oliveira dos Santos - maquinista mecânico;

Leilane Carla Ferreira Guimarães - cozinheira;

Cristiano de Azevedo Figueira - marinheiro;

Joelson da Silva Costa - responsável pela carga;

Valdeney Dolzanes Reis - Policial Militar;

"Negão" – maquinista.





Fonte: Informações do g1.