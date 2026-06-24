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'Bibi Perigosa' é morta por detenta dentro de penitenciária feminina

Policiais penais da unidade prestaram os primeiros socorros e acionaram o Samu, mas Gabriela não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 19:01:34 Editado em 24.06.2026, 19:01:20
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'Bibi Perigosa' é morta por detenta dentro de penitenciária feminina
Autor abriela Ribeiro Lebarbechon, conhecida como "Bibi Perigosa", foi morta neste domingo (21) dentro da cadeia - Foto: Reprodução

A detenta Gabriela Ribeiro Lebarbechon, conhecida como "Bibi Perigosa", morreu na tarde do último domingo (21) dentro da Penitenciária Feminina de Criciúma (SC). O caso ocorreu por volta das 15h30, segundo a Secretaria de Estado da Justiça e Reintegração Social (Sejuri).

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Policiais penais da unidade prestaram os primeiros socorros e acionaram o Samu, mas Gabriela não resistiu aos ferimentos e morreu no local, conforme nota da Sejuri.

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Durante os procedimentos na penitenciária, uma das detentas envolvidas assumiu a autoria do crime. As mulheres foram encaminhadas à autoridade policial, e a suspeita foi autuada em flagrante.

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A Polícia Civil investiga o caso. A causa da morte será confirmada por meio do laudo pericial definitivo, que será elaborado pelos órgãos responsáveis.

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Bibi Perigosa caso de violência Criciúma investigação policial justiça e reintegração social morte na penitenciária
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