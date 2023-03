Bezerro nasce com mancha 'feliz' e chama atenção

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

De acordo com o jornal local ABC, o animal nasceu em uma fazenda de laticínios

Um bezerro que nasceu com manchas em formato de rosto sorridente na região de West Gippsland, na Austrália, acabou virando uma atração turística local.

continua após publicidade .

Conforme o jornal local ABC, o animal nasceu em uma fazenda de laticínios. Os fazendeiros Megan e Barry Coster relataram que cerca de 700 bezerros nascem todo ano na propriedade, mas que nunca tinham visto nada parecido. Eles lembram que chegaram a conferir se nenhum funcionário tinha marcado o bezerro com tinta.

O plano era que o animal, batizado de “Happy”, que significa “feliz” em inglês, fosse um bicho de estimação na fazenda, mas o casal acabou se incomodando com a atenção que o bezerro passou a atrair. “Virou um circo”, afirmou Barry Coster.

continua após publicidade .

Foi então que os dois decidiram vender Happy para os organizadores de um evento de exibição de animais, o Farm World. O animal foi vendido por cerca de R$ 35 mil e fará parte do festival que ocorre neste fim de semana, nos Estados Unidos.

O diretor do Farm World, Craig Debnam, garantiu que, depois do evento, o bezerro passará a viver em uma fazenda com outros animais. “Vamos cuidar dele muito bem e ele terá uma vida fantástica”, afirmou.

As informações são do Portal Bhaz.