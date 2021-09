Da Redação

Beto Gallo luta por mais investimentos para handebol no país

“Usar a internet como forma de conscientização é um dos caminhos que temos para mudar o panorama do handebol. Difundir o esporte para mais e mais jovens é fundamental para termos um futuro ainda mais vitorioso”, pontuou.

Pupilo do professor Gallo, Beto tem muitos anos de serviços prestados ao handebol. Entre outros títulos, é 15 vezes campeão carioca de handebol e também conquistou a liga universitária feminina. Sua maior conquista, porém, é ver o esporte que tanto ama dando sinais de evolução e crescimento.

“Desenvolver uma modalidade exige lutas e sacrifícios diários. Cada avanço fora das quatro linhas é como um título. Estamos dispostos a crescer, desenvolver jovens atletas e formar, acima de tudo, grandes cidadãos”, completou.

fonte: Divulgação

A batalha diária para mostrar que o Brasil vai além do futebol é árdua, mas rende frutos e reconhecimento a profissionais como Beto Gallo.

Por uma construção histórica e cultural, o futebol é o esporte mais popular do Brasil com certa margem e, por conta disso, domina também os investimentos públicos e privados. Essa realidade acaba sufocando outras modalidades, que lutam dia após dia pelo crescimento.

Um dos exemplos disso é o handebol, que acumula uma série de bons resultados no cenário mundial, mas ainda sofre com a falta de incentivo em solo nacional. Vitorioso no meio, o técnico Beto Gallo usa suas redes sociais para alertar a sociedade sobre essa situação.