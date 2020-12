Beneficiários do Bolsa Família passam a receber por meio da poupança digital - TNOnline

Continua após publicidade

A partir desta terça-feira (1), os beneficiários do Bolsa Família passaram a receber o pagamento do programa por meio da Conta Poupança Social Digital, que pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, aproximadamente 9 milhões de pessoas que ainda não têm conta bancária poderão receber o benefício por meio de crédito na conta digital, sacar com o cartão Bolsa Família e movimentar os valores pelo Caixa Tem.

Desta forma, será possível que o beneficiário tenha uma conta bancária sem obrigatoriedade de saque integral das parcelas. A abertura das contas é realizada de forma automática pela Caixa, sem ser preciso comparecer nas agências.

Segundo a Caixa, os primeiros a receberem os recurso com os serviços da Conta Poupança Digital serão as pessoas, que participam do programa, com o NIS final 9 e 0, conforme a data de crédito regular do Programa.

Confira:

· Beneficiários com NIS final 6, 7 e 8 receberão em janeiro (2,25 milhões de pessoas)

· Beneficiários com NIS final 3, 4 e 5 receberão em fevereiro (2,25 milhões de pessoas)

· Beneficiários com NIS final 1, 2 e Grupos Populacionais Tradicionais Específicos (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades tradicionais, agricultores familiares e outros) receberão em março (3 milhões de pessoas)