Da Redação

Bem-Te-Vi 'curioso' aparece em câmera de monitoramento; veja

Um Bem-Te-Vi-Rajado 'curioso' apareceu em uma câmera de monitoramento da BR-116, em Monte Castelo, no norte de Santa Catarina. A aparição foi registrada pela concessionária que administra o trecho na manhã desta quarta-feira (10), por volta das 11h.

De acordo com a empresa, a "visita" do pássaro impressionou o operador do Centro de Controle de Operações, Diogo Willms, enquanto ele fazia o monitoramento de tráfego na rodovia.

O registro foi feito por uma câmera localizada no km 101 da rodovia. O Bem-Te-Vi-Rajado é uma espécie de ampla distribuição no Brasil, quase tão comum quanto o Bem-Te-Vi.

Segundo o analista de meio ambiente da Arteris, Alcio Schlickmann, esse “oi” na verdade é um grande embate do pássaro com “outro animal”. “Devido essa espécie ser bem territorialista, ao se ver no reflexo da lente da câmera, o pássaro provavelmente começou uma disputa com o próprio reflexo pelo território”, comenta o especialista.

VEJA:

Bem-Te-Vi 'curioso' aparece em câmera de monitoramento; veja - Vídeo por: Reprodução

No dia 29/10, a mesma empresa registrou a aparição de um papagaio, o vídeo viralizou nas redes sociais.