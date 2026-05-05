TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Belo Monte: Entidades buscam reparação de impactos socioambientais nos 10 anos da usina

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 18:11:00 Editado em 05.05.2026, 18:17:25
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, completa dez anos do início do funcionamento e volta ao centro do debate público ao ser analisada no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Para organizações da sociedade civil, o marco temporal reforça a urgência do caso e a necessidade de que a responsabilização não seja postergada.

Segundo a Norte Energia - controladora da usina que tem entre os sócios Axia (ex-Eletrobras), Vale, Light, Cemig, Neoenergia, e os fundos de pensão Petros (Petrobras) e Funcef (Caixa Econômica Federal) -, a empresa segue cumprindo os compromissos socioambientais previstos no licenciamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Entre os resultados estão: a construção de três hospitais, 63 unidades básicas de saúde, reforma ou construção de 99 escolas, criação de seis bairros, obras de infraestrutura urbana, reflorestamento de uma área equivalente a 3 mil campos de futebol, além de ações voltadas para comunidades indígenas como apoio à Saúde, Educação e proteção territorial. O total investido passa de R$ 8 bilhões", disse a companhia ao Estadão/Broadcast.

O processo tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e reúne um conjunto de exemplos de supostas violações de direitos humanos associadas ao empreendimento. As entidades afirmam que o caso está em estágio avançado e pode ser encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

A petição foi apresentada por uma coalizão formada por Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), Justiça Global, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), Movimento Xingu Vivo para Sempre (MXVPS) e Conselho Indigenista Missionário (CIMI), com alegações de violações aos direitos à vida, à saúde, à consulta prévia e ao meio ambiente saudável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dez anos após a inauguração, as organizações afirmam que os impactos socioambientais permanecem significativos e, em grande medida, não mitigados. O principal passivo, segundo as entidades, é a Volta Grande do Xingu, trecho de cerca de 130 quilômetros diretamente afetado pela redução artificial da vazão do rio, o que teria comprometido ecossistemas, afetado o ciclo reprodutivo de espécies, a navegabilidade e a segurança alimentar e hídrica de populações que dependem do Xingu.

Nesse cenário, comunidades indígenas, ribeirinhas e pescadores artesanais relataram deterioração de seus modos de vida, com redução na disponibilidade de peixes e impactos na atividade pesqueira. O documento também menciona efeitos como reassentamentos inadequados, aumento da violência, problemas de saúde mental e prejuízos à manutenção de práticas culturais e formas tradicionais de vida.

Mobilização

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As entidades afirmam que o debate atual ganha novo peso com a emergência climática e com parâmetros internacionais mais recentes. Elas citam o Parecer Consultivo OC-32 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que define diretrizes sobre obrigações dos Estados diante da crise climática e reconhece o direito a um meio ambiente saudável como estruturante, colocando Belo Monte como exemplo das dificuldades de conciliar expansão energética, preservação ambiental e garantia de direitos.

As organizações signatárias ainda apontam descumprimento de medidas cautelares emitidas pela CIDH e defendem que isso reforça a necessidade de o caso avançar para julgamento na Corte. Para o grupo, a combinação entre sustentação legal e relevância internacional posiciona o processo como apto a seguir de fase.

A coordenadora jurídica do Programa de Direitos Humanos da AIDA, Marcella Torres, afirmou que "mais de uma década do início da UHE Belo Monte, os impactos no Xingu persistem e se agravam, ampliados pela pressão por novos empreendimentos e pela crise climática".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo ela, "as comunidades seguem mobilizadas por justiça e confiantes na atuação da Comissão Interamericana para que o caso seja levado à Corte - o passo final para assegurar a reparação integral e a proteção do território e de seus modos de vida".

Belo Monte é a quarta maior usina hidrelétrica do mundo, construída no rio Xingu, no coração da Amazônia, com capacidade instalada de 11,233 gigawatts (GW) Foi inaugurada em 5 de maio de 2016 e desvia 80% do fluxo do rio por um canal de 500 metros de largura e 75 quilômetros de comprimento, com área inundada de 516 quilômetros quadrados, dos quais 400 quilômetros quadrados eram de floresta nativa.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
MEIO AMBIENTE/BELO MONTE/10 ANOS/IMPACTOS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV