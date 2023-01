Bebês leões viram os mais novos moradores do Zoológico de São Paulo

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Os visitantes do Zoológico de São Paulo agora podem ver imagens de dois bebês leões na maternidade e em interações com a mãe. Fruto da reprodução entre dois animais adultos do local, os filhotes nasceram no fim do ano passado. A novidade começou a valer neste fim de semana, com expectativa de interação presencial nos próximos meses.

A equipe de "cupidos" do Zoológico decidiu aproximar um casal de leões em julho do ano passado: Django, que veio do Zoológico de Copenhague em 2016, e Amira, que nasceu em São Paulo em 2018. Os dois só puderam ficar juntos graças a uma análise da árvore genealógica de ambos.

A aproximação dos dois leões rendeu frutos. No último dia 26 de novembro, o Zoológico ganhou dois novos membros. A dupla de filhotes nasceu saudável e agora está em um recinto exclusivo, sem interação humana.

A medida visa a respeitar o hábito de as leoas se isolarem nos primeiros meses após o parto, para dedicar cuidados intensivos aos bebês. Daqui a alguns meses, após a apresentação dos filhotes ao pai, os pequenos felinos poderão ser vistos na área de visitação do Zoológico.

Enquanto isso não ocorre, desde o sábado, 21, os visitantes podem acompanhar imagens especialmente selecionadas da maternidade com os melhores momentos de interação entre Amira e os leõezinhos.

A direção do espaço informou que, além disso, será possível ao visitante interagir com a equipe de educação do local e, assim, conhecer mais sobre a família de leões. O Zoológico de São Paulo completa 65 anos de história neste ano.

COMO VISITAR O ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO

- Aberto todos os dias, das 9h às 18h (bilheteria encerra às 17h);

- A partir de 1º de fevereiro, volta o horário normal de fechamento, às 17h (neste caso, a bilheteria encerra às 16h)

- Valor da entrada no Zoológico: R$ 69,90 reais (inteira) e R$ 34,95 (meia-entrada);

- Compras antecipadas: www.zoologico.com.br

- Crianças até 4 anos têm gratuidade. E crianças de 5 a 12 anos pagam meia-entrada;

- Endereço: Av. Miguel Stefano, 4241, Água Funda.