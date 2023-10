Bebês em incubadoras correm risco por falta de combustível em Gaza

Siga o TNOnline no Google News

O esgotamento de combustíveis para a geração de energia na Faixa de Gaza coloca as vidas de 120 bebês em incubadoras em perigo em função. A informação foi confirmada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), neste domingo (22/10).



De acordo com reportagem do site Metrópoles, a ONU informou que mais de 1,7 mil crianças morreram desde o início da guerra entre Israel e Hamas. Os hospitais em Gaza enfrentam falta grave de artigos médicos, combustível e água para os milhares de feridos no conflito e pacientes de rotina.

A eletricidade é fundamental para o tratamento de bebês prematuros nas sete unidades especializadas do enclave palestino. Os dispositivos os ajudam a respirar e fornecem apoio essencial, por exemplo, quando os órgãos dos pequenos ainda não estão desenvolvidos.

Neste domingo (22), o segundo comboio com 17 caminhões chegou a Gaza pela fronteira em Rafah, no Egito, levando uma nova remessa de mantimentos básicos. A ONU, no entanto, alerta que a quantidade de ajuda humanitária disponibilizada é insuficiente para atender a demanda da população palestina sitiada no território.

Ajuda insuficiente

De acordo com a Unicef, no primeiro comboio de 20 caminhões autorizado a entrar nesse sábado (21) foram enviadas 44 mil garrafas de água: o suficiente para atender 22 mil cidadãos por um dia. Atualmente, cerca de 2,3 milhões de palestinos vivem no local.

“Esta primeira água limitada salvará vidas, mas as necessidades são imediatas e imensas – não apenas de água, mas de alimentos, combustível, medicamentos e bens e serviços essenciais. A menos que possamos fornecer suprimentos humanitários de forma consistente, enfrentaremos a ameaça real de surtos de doenças potencialmente fatais”, alertou a diretora executiva do Unicef, Catherine Russell.

Mais de 1,6 milhão de pessoas em Gaza necessitam urgentemente de ajuda humanitária. As crianças, as mulheres grávidas e os idosos continuam a ser os mais vulneráveis. Quase metade da população do enclave palestino são crianças.

