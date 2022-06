Bebês a partir de 6 meses poderão receber vacina contra covid nos EUA

Da Redação

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos autorizou que bebês a partir de 6 meses tomem as vacinas da Moderna e da Pfizer contra a Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Neste sábado (18), por unanimidade, todos os membros do painel de discussão do órgão foram a favor da decisão.

continua após publicidade .

Segundo a agências internacionais de notícias, é provável que a imunização desta faixa etária comece na semana que vem nos Estados Unidos.

O FDA, órgão americano similar à Anvisa, autorizou nesta sexta-feira (17) a vacinação de crianças com idade entre 6 meses e 5 anos contra a Covid-19. A decisão é válida para os imunizantes da Pfizer e da Moderna, desenvolvidos com tecnologia de RNA.

continua após publicidade .

“Aqueles que cuidam de crianças podem ter confiança na segurança e eficácia dessas vacinas contra a Covid-19 e podem ter certeza de que a agência foi minuciosa em sua avaliação dos dados”, disse o encarregado da FDA, Robert Califf, em um comunicado.