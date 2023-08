Beber café ao acordar pode estar fazendo mal a sua saúde; entenda

O consumo do café é muito comum

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

É um hábito muito comum das pessoas consumirem café logo após acordar, pois a bebida traz alguns benefícios, como, por exemplo, ajuda para despertar, sais minerais e vitaminas que atuam como antioxidantes e agem na diminuição das inflamações do corpo. Mas, seguindo aquela regra de "tudo em excesso faz mal", o café também pode ser maligno ao organismo.

continua após publicidade

O especialista em sono Rex Isap concedeu uma entrevista ao jornal britânico The Mirror, onde explicou que o consumo em excesso da bebida na primeira hora em que se acorda não é saudável. “Enquanto você pensa que está se ajudando e vai se sentir acordado mais rapidamente, pode estar tendo o efeito oposto”, disse.

Isap afirmou que beber café logo ao acordar pode gerar tolerância à cafeína e resultar no oposto do que se espera. “A insensibilidade à bebida ocorre, pois ela pode entrar em conflito com o cortisol, hormônio associado ao estresse, que atinge um pico de produção logo ao acordar e nos mantém em alerta”, diz o especialista.

continua após publicidade

A bebida, consumida por uma boa parte da população, estimula a produção do hormônio e, se ingerida excessivamente, faz com que o indivíduo se sinta agoniado e estressado. O nível de cortisol, porém, decai conforme o tempo passa.

- LEIA MAIS: Farmácias estão autorizadas a fazer análises de exames; saiba quais

“Portanto, o ideal é esperar uma hora depois de acordar para realmente colher os benefícios da cafeína”, explica Isap.

continua após publicidade

É importante salientar que os problemas acontecem apenas em quem consome a bebida em quantidades muito elevadas e, além disso, cada metabolismo reage de um jeito ao café matutino. Se a pessoa estiver se sentindo mal pela manhã, a indicação é procurar um médico para investigar as razões.

Tem algum horário ideal para consumir café?

Segundo o especialista, ao consumir café, é importante avaliar a qualidade de sono que se deseja ter na noite seguinte. O recomendado é consumir a bebida até as 14h, já que os níveis de cafeína continuam presentes no organismo até sete horas após a ingestão.

Isap ensina que, durante o dia, o cérebro produz adenosina, hormônio associado ao sono. À medida que o tempo passa e a pessoa fica acordada, a liberação dessa substância aumenta, o que gera maior sonolência.

continua após publicidade

“A cafeína, porém, bloqueia os receptores da adenosina, o que nos mantém em alerta. É por isso que é normal ter dificuldade para dormir depois de uma xícara de café”, afirma Isap.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News