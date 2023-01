Bebê que teve os pés queimados por aquecedor em hospital morre

Da Redação

A pequena teve os pés queimados por um aquecedor que foi esquecido ligado em um hospital

A bebê de apenas sete meses que teve os pés queimados após o hospital em que ele estava internada esquecer o aquecedor ligado, em Jacareí, São Paulo, morreu nessa quinta-feira (12). A unidade de saúde, o Hospital São Francisco de Assis, informou que a causa da morte da criança não tem relação com a queimadura sofrida. (Veja a nota na íntegra abaixo)

Ainda segundo o hospital, a bebê, identificada como Ágatha, teve uma falência múltipla dos órgãos. A menina estava internada na instituição há cerca de um mês e estava recebendo diversos antibióticos. Devido à uma infecção, ela passou a apresentar problemas renais e não resistiu.

De acordo com a família, a pequena tinha a Síndrome de Edwards, doença rara que causa atrasos graves no desenvolvimento físico e mental.

fonte: Arquivo pessoal Ágatha ficou internada no Hospital São Francisco de Assis por cerca de um mês

Queimaduras nos pés

Ágatha estava prestes a receber alta do hospital no final do ano passado, mas, no dia 31 de dezembro, acabou sofrendo queimaduras nos pés durante um procedimento médico. O hospital informou ainda que fez um a sindicância interna para apurar o fato e as profissionais envolvidas foram desligadas do quadro.

Em uma conversa com o G1, os pais da bebê ficaram inconformados quando receberam a notícia. “Chegamos no hospital no domingo (1º), por volta de 12h40, para ver nossa filha. Eu fiquei no carro e a Adrieli entrou, passou pouco tempo ela saiu chorando, contando o que tinha acontecido, que a Agatha estava com uma grande queimadura no pé esquerdo”, contou o pai, Welker Gomes da Silva.

Na época, a unidade de saúde informou que precisou do auxílio do aquecer para cuidar de Ágatha, pois ela estava sofrendo com uma acentuada hipotermia.

Ainda segundo o hospital, apesar da utilização com distância, houve a queimadura, que gerou uma lesão bolhosa no pé esquerdo, sendo feito curativo pela equipe e solicitado uma avaliação da comissão técnica, que está acompanhando o caso. O hospital informou que a lesão foi classificada como queimadura de 2º grau superficial e lamentou profundamente o ocorrido.



A família registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal culposa.

Confira a nota do Hospital São Francisco:

"A Associação Casa Fonte da Vida, mantenedora do Hospital São Francisco de Assis, vem através desta informar que devido a gravidade de sua condição clínica inicial associada a síndrome genética e comorbidades graves desde sua internação em 26/10/2022, a paciente A.O.G. evoluiu infelizmente para óbito na data de ontem, 12/01/2023, evoluindo para disfunção de múltiplos órgãos com incremento de drogas vasoativas, que apesar de todos os recursos terapêuticos empregados não se logrou êxito em sua recuperação.

Salientamos que não há qualquer relação do óbito ao evento que causou a lesão em pé esquerdo, a qual se apresentava com boa evolução e em processo final de cicatrização (90%)".

Com informações do G1.

