Bebê nasce em garagem de prédio no DF; câmeras de segurança registram o parto

Um parto "relâmpago" acontece na garagem de um prédio em Águas Claras, no Distrito Federal, na última terça-feira, dia 17. As imagens do nascimento da criança foram registradas pelas câmeras de segurança do edifício e exibidas neste domingo, 22, no

, da TV Globo. Daiana Espindola contou que começou a sentir a dor das contrações por volta das 22h. O marido Artur Fonseca, então, mandou mensagem para a doula e a médica. A recomendação foi para que eles se dirigissem ao hospital. Eles moram no 15.º andar e não deu tempo de chegar ao carro. "Quando a gente desceu do elevador e chegou na garagem, eu dei uns três passinhos e comecei a sentir que tinha alguma coisa descendo", contou a mãe. O nascimento da menina Júlia ocorreu às 23h20, no hall do elevador da garagem do prédio. "Quando eu vi, estava a bolsa do lado de fora e um pedacinho da cabeça dela por dentro", disse o pai. O bebê nasceu com 3,7 quilos e 47,5 centímetros. Assim que segurou a filha com as mãos, Artur logo a entregou para a mãe. Na sequência, ele foi para o carro e buscou uma toalha para cobrir a criança. "Ele fez o certo. Ele recebeu o bebê, viu que estava bem, colocou no colo da mãe e foi buscar a tolha para proteger o bebê em relação à perda de calor", explicou a ginecologista e obstetra Patrícia da Silva. Daiana e Júlia foram para o hospital e pouco mais de 24 horas depois do parto tiveram alta.