Bebê nasce com três dentes e vídeo viraliza na web

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A publicação viralizou e já conta com mais de dois milhões de visualizações

Um bebê veio ao mundo com uma característica rara: ele nasceu com três dentes. O fenômeno ocorreu na Austrália e ficou conhecido em todo o mundo após a mãe, Jordan Bloss-Wilson, postar um vídeo do pequeno no Tiktok.

continua após publicidade .

A publicação viralizou e tem mais de dois milhões de visualizações. Nos comentários, alguns internautas indagaram sobre a situação. “Meu Deus, imagina a amamentação?”, comentou uma. “Mulher, o que você comeu durante a gravidez?”, questionou outra.

Conforme a odontopediatra Ilana Marques, esse fato raro é conhecido como dente natal. “Aparece na cavidade bucal no momento do nascimento do bebê. O diagnóstico diferencial deve ser feito pelo médico para decidir pela remoção ou manutenção do dente”, explica.

continua após publicidade .

A especial diz que uma radiografia intra-oral odontológica mostrará se o dente pertence à dentição normal ou se é um dente extra. “A extração desses dentes é indicada quando existir mobilidade, risco de aspiração ou deglutição e quando o dente apresentar borda cortante, podendo provocar ferimentos na base da língua do bebê ou nos mamilos da mãe durante o aleitamento materno”, acrescenta.

As informações são do site Metrópoles.





Siga o TNOnline no Google News