Bebê nasce com mais de 7 kg e bate recorde no Amazonas

O "bebê gigante" nasceu na última quarta-feira (18)

O estado do Amazonas tem um novo "bebê gigante", pois, na quarta-feira (18), nasceu no Hospital Padre Colombo, em Parintins, uma criança com mais de 7kg, especificamente 7,328 kg.

Devido ao tamanho do bebê, Cleidiane Santos dos Santos, mãe do menino, registrado como Angerson, precisou fazer uma cesárea. De acordo com a instituição médica, o 'pequeno' passou por uma avaliação, que mostrou que ele não tinha problema algum de saúde.

Cleidiane, de 27 anos, agradeceu os cuidados que recebeu no hospital. "Eu não esperava essa surpresa, eu pensei que seriam quatro quilos, mas veio sete quilos. Quero agradecer à equipe do Hospital Padre Colombo, que está me dando forças e me tratando muito bem, desde quando eu entrei aqui, se não fossem eles, eu não sei o que que seria de mim. Então eu agradeço cada um", disse a mãe em depoimento à Secretaria Estadual de Saúde.

A obstetra que liderou a cesariana, Artemisia Pessoa, contou que Cleidiane chegou ao hospital depois de já ter apresentado alguns problemas de saúde durante o pré-natal. Ao fazer um ultrassom, a equipe atestou que Angerson era um bebê Grande para a Idade Gestacional (GIG), o que provocou uma mudança no plano de parto para se adaptar ao tamanho da criança. A mãe só descobriu que o bebê era "gigante" com 40 semanas de gestação.

"Ele está recebendo uma assistência intensiva da equipe de neonatologia, que está responsável pelos cuidados. A gente só tem alegria, satisfação e gratidão por ter dado tudo certo nesse caso, nessa situação de risco, uma situação rara que também acabou surpreendendo a gente, porque a gente estava imaginando até um bebê em torno de seis quilos, pela ultrassonografia, mas ele ainda superou essa expectativa", contou a profissional.

Diabetes gestacional

Teresa Marcelino, direto clínica do hospital, afirmou que o crescimento excessivo do bebê se deve a um alto nível de glicemia, açúcar no sangue. A mulher fez o pré-natal, mas não foi a todas as consultas.

"O que nos deu um alerta sobre o que poderia ter gerado esse bebê ter nascido tão grande e o que nos chamou a atenção foi os cuidados do pré-natal da paciente, que ela já constatava, na primeira consulta, no primeiro exame, uma glicemia acima do normal para uma gestante, o que deveria ter sido monitorada com maior cuidado", disse Teresa.

A diretora ainda explicou que a diabetes gestacional causou o crescimento acelerado do bebê.

"A diabetes gestacional pode levar o bebê a ter esse tipo de crescimento acelerado, até desproporcional, e a gente sabe, que eventualmente, os bebês assim tem uma dinâmica muito rápida. Porque como a mãe está com açúcar maior, então faz com que o bebê faça liberação de insulina acima do normal e isso leva a ele ter hipoglicemia, baixa muito rápido o açúcar dele. Por isso que de imediato, a equipe de neonatologia começou a trabalhar para que ele não criasse casos de hipoglicemia", disse a diretora.

