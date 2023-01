Bebê morre três dias após nascer; pais apontam negligência médica

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os médicos tiverem muitas dificuldades durante o parto, que durou 14 horas

Um bebê de apenas três dias de vida morreu após a mãe enfrentar problemas durante o parto normal. O nascimento da criança aconteceu no Hospital e Maternidade Jesus José Maria, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.

continua após publicidade .

Os pais, Mateus Gabriel e Bruna Damasceno, acusam a instituição de saúde de negligência médica: "Quebraram o crânio do meu filho", afirmam.

LEIA MAIS: Menino fica com rosto dilacerado ao ser atacado pelo cachorro da babá

continua após publicidade .

De acordo com informações do portal R7, Bruna deu entrada no hospital no dia 04 de janeiro, por volta das 12 horas. Ela não apresentava dores, mas estava com a pressão alta. Os médicos tiverem muitas dificuldades durante o parto, que durou 14 horas.

Por volta das 4 horas, a criança nasceu e foi levada imediatamente à UTI. Os profissionais relataram que o bebê apresentava falta de ar. Os pais, no entanto, garantem que a criança sofreu um traumatismo craniano durante o parto. Eles afirmam que a cabeça do bebê estava "mais mole que o normal".

Siga o TNOnline no Google News