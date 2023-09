Bebê morre de overdose após consumir droga que achou em creche

Duas pessoas foram presas suspeitas de terem envolvimento na morte de um bebê de apenas um ano. De acordo com as informações das autoridades, a criança morreu de overdose após ter contato com uma droga (fentanil) através de um tapete de cochilo usado por ela em uma creche que ficava durante o dia.

continua após publicidade

A vítima, identificada como Nicholas Dominici, morreu na última sexta-feira (15), em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo a polícia local, outros três bebês, com idade entre 8 meses e 2 anos, foram internadas no hospital após serem expostas ao narcótico.

A creche onde Nicholas morreu de overdose fica localizada no bairro do Bronks e operava em um apartamento. O local recebia crianças de 8 meses a 12 anos.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Mulher perde braços e pernas após comer tilápia; entenda o que houve

Grei Mendez, dona do local, e Carlisto Acevedo Brito, primo de seu marido, a quem ela alugava um quarto por US$ 200 por semana, foram presos sob acusações de assassinato, homicídio culposo e agressão.

Após a overdose do bebê, a polícia esteve na instituição de ensino e encontrou cerca de um quilo de fentanil em um armário no corredor do lado de fora do quarto de Carlisto, próximo dos tapetes de cochilo das crianças que frequentam o local. No quarto alugado pelo homem, uma prensa para drogas também foi confiscada.

continua após publicidade

Grei Mendez e Carlisto Acevedo podem ser condenados à prisão perpétua.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News