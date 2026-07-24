Bebê morre após ficar com a cabeça presa em grade de creche

Um acidente gravíssimo terminou na morte do pequeno Abdoulaye Dieng, de apenas 1 ano e 4 meses, na Creche Luz do Brás, região central de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência e declarações do advogado da família, o menino ficou cerca de sete minutos com a cabeça presa entre uma estrutura metálica e a parede de uma sala de atividades. O caso é investigado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) pelo 8º Distrito Policial (Brás).

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As investigações apontam que a criança teria ficado sem supervisão em razão de uma confraternização interna. Segundo o advogado da família, Erson de Oliveira, os servidores da unidade se reuniram no refeitório para comemorar o aniversário da diretora do estabelecimento. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a conduta de cinco funcionários, incluindo a diretora, a coordenadora, uma professora, uma pedagoga e outro colaborador da instituição.

Ao encontrarem a criança desacordada, funcionários solicitaram auxílio a uma viatura da Polícia Militar que realizava patrulhamento na região. O bebê foi levado às pressas para a UPA Mooca, mas a morte foi confirmada logo após dar entrada na unidade de saúde. O local do acidente passou por perícia do Instituto de Criminalística (IC) e exames do Instituto Médico-Legal (IML) devem determinar com precisão a causa do óbito.

Família foi avisada que menino "passou mal"

Foto: - Divulgação Foto: - Divulgação

Outro ponto levantado pela defesa dos pais diz respeito à comunicação por parte da unidade. Mensagens trocadas via aplicativo revelam que a creche entrou em contato informando apenas que a criança tinha "passado mal" e que estava sendo conduzida a um atendimento médico, sem explicitar a gravidade do ocorrido ou a existência do acidente com a grade.

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Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo lamentou o falecimento e informou a instauração de um procedimento administrativo para apurar as responsabilidades do caso, que pode resultar no descredenciamento da organização responsável pela gestão da creche. A pasta afirmou ainda que equipes do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (Naapa) oferecem suporte psicológico e assistência aos familiares do bebê.