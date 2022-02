Da Redação

Bebê engatinha para quintal e morre atropelado pela mãe

Um bebê de um ano morreu atropelado em casa, na noite de sexta-feira (11), em Jundiaí (SP), após engatinhar até o quintal no momento em que a mãe chegou com o carro. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na direção de veículo automotor.

Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha que trabalhava próximo ao local do acidente ouviu gritos de uma mulher desesperada dentro de uma casa em um condomínio.

Ao chegar perto da residência, a testemunha contou que o portão estava trancado. De acordo com o relato, os gritos eram de desespero e pedindo socorro. Assim que conseguiu entrar, a testemunha achou o casal em prantos e pedindo ajuda.

Ainda conforme o registro, o rapaz estava com uma criança no colo, com sangue e ferimentos na cabeça. Conforme o relato, o homem pediu que a família fosse levada ao hospital. Ambos estavam em choque.

A testemunha pegou o carro e foi ao hospital. Na unidade de atendimento, o óbito foi confirmado. Segundo o boletim de ocorrência, o bebê estava com o pai quando, por um descuido, ele engatinhou até o quintal, quando a mãe chegou. O caso será investigado.

Informações do site g1.